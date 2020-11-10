На рейде Владивостока экипаж покинул судно "Диана" из-за невыплаты зарплаты

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Команда сухогруза "Диана", принадлежащего судоходной компании "Гудзон", покинула стоящее на рейде во Владивостоке судно из-за невыплаты зарплаты и перебоев с обеспечением. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Гудзона" Геннадий Кононенко.

"Сегодня пароход "Диана" стоит на рейде порта Владивосток. Ему не дают места в порту, чтобы привязать его к причалу, а команда уже покидает судно. К сожалению, оказавшись под сильнейшим давлением из-за санкций США по КНДР, мы не можем выплачивать морякам зарплату, из-за чего, кстати, в отношении меня уже ведется уголовное производство. Тем не менее опасность сейчас состоит в том, что судно фактически остается без присмотра и создает риск экологических последствий для акватории", - рассказал Кононенко.

Он добавил, что об опасности создания подобной ситуации еще два месяца назад компания предупреждала власти, но никакой помощи пока не получила. Из-за санкций США "Гудзон" потерял практически все контракты и больше не может обеспечивать работу своих судов. При этом продать их и расплатиться с долгами не позволяет банк, в залоге у которого находится имущество предприятия.

Ситуация с санкциями против "Гудзона"

В 2018 году Минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла базирующаяся в РФ судоходная компания "Гудзон". В списке, в частности, значатся шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". По мнению американских властей, они причастны "к передаче нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Совбезом ООН". В докладе группы экспертов ООН по ситуации вокруг КНДР, размещенном на сайте организации 12 марта 2019 года, говорится, что эксперты не получали от США каких-либо доказательств перекачки нефтепродуктов с принадлежащего компании судна "Патриот" на два северокорейских танкера в январе 2018 года, однако из списка компания не исключена.

После многочисленных задержаний судов и отказов партнеров компании от контрактов (в "Гудзоне" это связывают с санкциями) работники судоходной компании в мае 2019 года написали открытое письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором попросили оказать предприятию финансовую помощь и дать доступ к государственным контрактам, чтобы предотвратить его банкротство.