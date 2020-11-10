Более половины экстремистских преступлений в России совершается в интернете

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Более половины всех экстремистских преступлений в России за девять месяцев этого года совершено с использованием интернета. Об этом говорится в сборнике Генеральной прокуратуры "Состояние преступности в России (за январь-сентябрь 2020 года)".

"С использованием сети Интернет совершено более половины всех преступлений экстремистской направленности, общий массив которых увеличился на 43,4%, до 651", - отмечается в материалах.

Большинство преступных проявлений экстремизма зафиксировано в Центральном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах. Так, в ЦФО число таких преступлений увеличилось более чем на треть - до 123, на Северном Кавказе их количество выросло сразу на 60,3% - до 101, в ПФО - на 20,2%, до 101.

За отчетный период более чем на треть увеличилось число преступлений террористического характера, всего их зафиксировано 1 851. Половина из них приходится на Северо-Кавказский федеральный округ, там за девять месяцев их зафиксировано 897, что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. В материалах Генпрокуратуры увеличение преступлений террористического характера объясняется ростом случаев возбуждения уголовных дел по фактам организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем, организации деятельности террористической организации и участия в ее деятельности.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что "сетевой экстремизм" представляет значительную угрозу.