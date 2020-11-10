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Два новых тропических шторма смещаются к берегам Вьетнама

В октябре страна уже подвергалась воздействию сразу трех тайфунов, вызвавших наводнения и оползни

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 ноября. /ТАСС/. Два новых тропических циклона сформировались в Тихом океане, оба смещаются к берегам Вьетнама. Об этом сообщила во вторник метеорологическая обсерватория Гонконга.

По ее данным, эпицентр 21-го в этом сезоне тропического шторма "Этау" находится в Южно-Китайском море в 440 км северо-восточнее города Хошимин. "По прогнозам, он будет смещаться со скоростью 15 км в час по направлению к южному побережью Вьетнама", - отмечается в сводке.

Одновременно к востоку от Филиппин сформировался 22-й в этом году в Азии тропический шторм, получивший название "Вамко". Он находится в 840 км восточнее Манилы. К четвергу, усилившись до тайфуна с силой ветра 155 км в час, "Вамко" обрушится на северный филиппинский остров Лусон, после чего двинется к берегам Вьетнама.

В октябре эта прибрежная страна уже подвергалась воздействию сразу трех тайфунов, вызвавших наводнения и оползни, которые привели к жертвам.

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