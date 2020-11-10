В Хабаровске с самолета сняли пьяного пассажира

ХАБАРОВСК, 10 ноября. /ТАСС/. Транспортные полицейские сняли с самолета пьяного пассажира, вылетавшего рейсом из Хабаровска в Новосибирск. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

"Сотрудниками транспортной полиции, прибывшими к воздушному судну, установлен 30-летний житель Кемеровской области, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, громко кричал и высказывал оскорбления в адрес членов экипажа и одного из пассажиров, пытаясь нанести последнему удар рукой в область лица. На неоднократные требования прекратить противоправные действия не реагировал", - говорится в сообщении.

Мужчину доставили в дежурную часть. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.21 ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"), ч. 6 ст. 11.17 ("Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте"), ч. 1 ст. 20.6.1 ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения") КоАП РФ. Максимальная санкция по этим статьям предусматривает административный арест сроком до 15 суток.