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Пандемия COVID-19

Власти Еврейской автономной области ограничили время работы кафе и ресторанов

Заведения должны быть закрыты с 23 часов до 6 утра

ТАСС, 10 ноября. И.о. первого заместителя председателя правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Дмитрий Братыненко подписал постановление, которое запрещает кафе, барам и ресторанам работать с 23:00 до 06:00, сообщило во вторник управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона.

"Оказание услуг общественного питания в кафе, барах и ресторанах с 9 ноября ограничено. В период с 23 часов до 6 утра заведения должны быть закрыты. Кроме того, организации, деятельность которых связана с совместным пребыванием людей, обязаны проводить регулярную дезинфекцию помещений, оборудования и инвентаря, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты и дезинфекционными средствами", - говорится в сообщении.

Также в регионе продолжает действовать бессрочный запрет на массовые, зрелищные и спортивные мероприятия, а до 23 ноября сохраняется режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.

По последним данным, в ЕАО зарегистрировано 2 397 случаев заражения коронавирусом, выписан 1 271 человек, умерли 40 пациентов. В стационарах находятся 132 жителя, остальные 954 лечатся амбулаторно. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом заполнен на 95,2%.

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РоссияЕврейская автономная областьПандемия COVID-19
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