Власти Приморья предложили включить пять объектов в межрегиональную туристическую схему

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Приморья предложили включить пять туристических объектов в комплексный план регионального развития в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом ТАСС сообщили в региональном правительстве, отметив, что в перечень вошли также национальный парк "Земля леопарда" и проектируемый на его территории экологический кластер.

"Правительством Приморского края направлены предложения в адрес Федерального агентства по туризму по разработке федеральной туристической межрегиональной схемы территориально-пространственного планирования на территории ключевых центров туристского притяжения региона с целью создания комплексного туристского плана регионального развития в макрорегионе. В федеральную туристическую межрегиональную схему территориально-пространственного планирования [краевым] правительством были включены ключевые центры туристского притяжения региона", - сообщается в ответе ведомства на запрос ТАСС.

По данным пресс-службы, в межрегиональную схему предложили включить туристско-рекреационный экологический кластер "Земля леопарда", туристский кластер "Приморье", спортивно-туристический кластер в городе Арсеньеве, туристский маршрут по исторической части Владивостока и туристско-рекреационный кластер на острове Русском.

Региональные власти также отметили необходимость восстановления регулярного круизного сообщения на Дальнем Востоке на судах под российским флагом и создание национальной круизной компании.

Для повышения популярности Дальнего Востока среди туристов предлагается активнее проводить маркетинговую и событийную деятельность. "Единая маркетинговая концепция, подкрепленная событийной линейкой мероприятий международного уровня, послужит мощным импульсом для повышения имиджа России как безопасной, динамично развивающейся страны с высоким туристским потенциалом на российском и международном уровнях", - обозначили в правительстве края.

В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и властям Приморского, Камчатского краев и Сахалинской области разработать федеральную межрегиональную туристическую схему для создания комплексного туристического плана регионального развития в ДФО. Кроме того, вице-премьер - полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.