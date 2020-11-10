В Бразилии смерть волонтера привела к остановке испытаний китайской вакцины от COVID-19

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 ноября. /ТАСС/. Смерть одного из волонтеров предположительно стала причиной приостановки клинических испытаний препарата "Коронавак" китайской фармакологической компании Sinovac Biotech в Бразилии. Об этом в эфире телеканала TV Cultura сообщил глава Института Бутантан Димас Ковас, курирующий национальные исследования.

"Мы уведомили Anvisa (Национальное агентство по санитарному надзору - прим. ТАСС) о смерти, а не о "серьезном побочном эффекте". Мы даже несколько удивлены этим решением Anvisa, поскольку эта смерть не связана с вакциной", - утверждает чиновник. По его мнению, регулятор безосновательно приостановил проведение клинических испытаний.

В понедельник вечером Anvisa сообщило о приостановке клинических испытаний вакцины Sinovac Biotech в связи с "серьезным побочным эффектом". Ранее власти штата Сан-Паулу объявили, что национальные испытания вакцины "Коронавак" завершились в Бразилии 18 октября. Как сообщил Ковас по итогам тестирования препарата, легкие побочные эффекты после применения вакцины зарегистрированы у 35% участников исследования, она признана эффективной в 95% случаев.

На сегодняшний день Anvisa выдало разрешение на проведение в стране клинических испытаний четырех вакцин от коронавируса. Помимо препарата Sinovac Biotech, это вакцины AstraZeneca, американской компании Pfizer и компании Janssen-Cilag - фармацевтического подразделения международной компании Johnson & Johnson.

В конце октября Российский фонд прямых инвестиций сообщил о подаче им совместно с бразильской компанией Uniao Quimica Farmaceutica Nacional комплекта документов для регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Anvisa.