Дума 11 ноября рассмотрит законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Законопроект о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает до 35 лет границу возраста молодежи, будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 11 ноября, соответствующее решение было принято накануне Советом Думы. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

"Совет Государственной думы принял решение рассмотреть в первом чтении проект федерального закона "О молодежной политике в Российской Федерации" 11 ноября. Планируемый к рассмотрению законопроект - это некий фундамент для выстраивания единообразной молодежной политики на всех уровнях - федеральном, региональном, муниципальном", - отметил он. По словам депутата, в будущем это позволит унифицировать существующие сейчас в регионах формы и виды поддержки молодежи.

Законопроект был внесен в июле, его авторами выступили члены Совета Федерации Галина Карелова, Инна Святенко и Александр Варфоломеев, депутаты Госдумы Вячеслав Фетисов, Рима Баталова, Антон Шипулин, Дмитрий Вяткин и Борис Пайкин. Как следует из пояснительной записки, документ носит правоустанавливающий характер в сфере молодежной политики, создает фундамент для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях с активным привлечением молодежи к решению значимых для нее вопросов.

Молодежная политика определена в проекте как "сфера совместного сотрудничества, активного взаимодействия и ответственности государства, институтов гражданского общества, непосредственно самих молодых граждан".

Законопроект также призван закрепить единый понятийный аппарат, используемый в сфере молодежной политики, в том числе понятия "молодежь (молодые граждане)", "молодая семья", "молодежные общественные объединения". Он определяет единые возрастные критерии: к молодежи будут относиться россияне от 14 до 35 лет (сейчас - до 30 лет). Таким образом, численность молодежи в РФ увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн, благодаря этому больше граждан России смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством, отмечают разработчики инициативы.