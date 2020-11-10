Трамп считает, что при Байдене вакцины от коронавируса не было бы еще 4 года

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник выразил мнение, что при демократе Джозефе Байдене во главе администрации вакцины от нового коронавируса не было бы еще четыре года.

"FDA (Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США - прим. ТАСС) и демократы не хотели, чтобы вакцина была получена до выборов. Вместо этого вакцина пришла пять дней спустя, о чем я и говорил все это время, - отмечается в сообщении Трампа в Twitter. - Если бы Джо Байден был президентом, у вас бы не было вакцины еще четыре года, равно как и FDA не одобрило бы [препарат] так быстро. Бюрократия бы стоила миллионов жизней".

"Pfizer и другие [компании] объявили бы [о вакцине] только после выборов, поскольку не имели решительности. FDA должно было объявить об этом раньше, не для политических целей, а для спасения жизней", - считает глава Белого дома.

Ранее германская фармацевтическая компания BioNTech опубликовала промежуточные результаты испытаний вакцины против коронавируса, разработанной совместно с американским партнером Pfizer. По данным BioNTech, риск заразиться коронавирусной инфекцией при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать запрос в FDA на следующей неделе.