В Хабаровском крае предложили расширить план развития центров экономического роста

ХАБАРОВСК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края предложили включить мероприятия по улучшению городской среды, повышению качества услуг в социальной сфере и покупку жилья для учителей и врачей в план социального развития центров экономического роста, который реализуют на средства дальневосточной субсидии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Сложившаяся социально-экономическая ситуация в Хабаровском крае наглядно показала необходимость оперативного решения ряда проблемных вопросов, поднимаемых жителями края. В целях стабилизации ситуации необходимо включение в план социального развития мероприятий, имеющих высокий социальный эффект и связанных с повышением комфортности городской среды. Это благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, обновление пассажирского транспорта", - сказали в пресс-службе.

Также в план предложено включить меры по модернизации материально-технической базы и капремонту учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения, приобретение жилья для работников сферы здравоохранения и образования. Предложения направлены в Минвостокразвития России.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в центрах экономического роста в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост премьер-министра РФ. До 2022 года из федерального бюджета регионам выделят почти 100 млрд рублей.

В Хабаровском крае на средства единой субсидии уже построили бассейн в рабочем поселке Чегдомын, станцию скорой медицинской помощи в Комсомольске-на-Амуре, автомобильную дорогу в районе села Свечино Хабаровского района, а также отремонтировали участок дороги по улице Лазо в Комсомольске-на-Амуре.

На развитие социальной, транспортной, энергетической, коммунальной инфраструктуры по плану в Хабаровском крае направят более 12,8 млрд рублей. Из них свыше 8,9 млрд рублей выделяется из федерального бюджета по единой субсидии. Всего до 2023 года в регионе планируется построить и отремонтировать 73 объекта в пяти центрах экономического роста. Будут построены три больницы, четыре спортобъекта, центр культурного развития. Будет обновлена материально-техническая база в двух техникумах и школе, отремонтированы дороги общей протяженностью почти 24 км. Также завершится оснащение Ванинской и Советско-Гаванской районных больниц высокотехнологичным оборудованием.

Трудности при реализации плана

В этом году Хабаровский край получил около 2 млрд рублей субсидии, освоено пока более 1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе. На реализацию запланированных мероприятий повлияли чрезвычайная ситуация, связанная с паводками, а также пандемия. Строительный комплекс края столкнулся с рядом системных проблем, связанных с дефицитом рабочей силы, невозможностью привлечь иностранцев, срывом сроков поставки основных строительных материалов и остродефицитного медицинского оборудования.

"Мы продолжаем строительство социальных объектов в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, в Николаевске-на-Амуре, в Ванинском районе. До конца года появится дорога и электросетевая инфраструктура в рамках программы "Дальневосточный гектар" в районе села Кругликово. На финальной стадии находится благоустройство дворов в Комсомольске-на-Амуре - в этом году их 50. Для Ванинской и Советско-Гаванской больниц уже закупили высокотехнологичное медицинское оборудование: появятся передвижные и стационарные маммографы, и передвижной флюорограф. И это далеко не все", - сказал ТАСС врио губернатора Михаил Дегтярев.

Непростая ситуация сложилась при строительстве межрайонного онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре. "[По этому проекту] проблемная подрядная организация. В настоящее время правительством края совместно с Минвостокразвития России прорабатываются варианты завершения строительства объекта", - добавили в пресс-службе краевого правительства. Также есть сложности с завозом стройматериалов и кадрами по лечебному корпусу центральной районной больницы Николаевска-на-Амуре. Там отметили, что по каждому объекту выстроен детальный план действий, согласованный с Минвостокразвития России и полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.