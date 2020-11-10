Власти Камчатки выделят 6 млн рублей на поддержку крупнейшего обсерватора в регионе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Санаторию "Жемчужина Камчатки", в котором летом размещали заразившихся коронавирусом, направят около 6 млн рублей из средств краевого режима на компенсацию затрат. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"С начала июля учреждение вело платную деятельность, размещая на своей территории сотрудников различных организаций. В первую очередь это были работники рыбодобывающих, горнопромышленных предприятий, которых руководители компаний на платной основе размещали в обсерваторе. На сегодняшний день ситуация несколько изменилась. В основном в "Жемчужине Камчатки" занимают койко-места люди, которые не относятся к коммерческим структурам. Не все заболевшие, размещающиеся в санатории, могут себе позволить оплатить подобные услуги, а затраты нужно возмещать. Поэтому правительством Камчатского края принято решение о компенсации санаторию затрат за счет средств бюджета", - цитирует пресс-служба зампреда правительства Романа Василевского.

Уточняется, что сумма компенсации составит около 6 млн рублей.

В июне из-за нехватки коек для лечения пациентов с коронавирусом крупнейший санаторий Камчатки власти региона переоборудовали в госпиталь. В настоящий момент в крае подтверждено более 6,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Полуостров находится на втором месте в ДФО по количеству заболевших на 100 тыс. человек населения, уступая только Магаданской области.