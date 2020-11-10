Представительство МИД РФ во Владивостоке ограничило личный прием граждан

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Представительство Министерства иностранных дел РФ во Владивостоке объявило об ограничении приема посетителей в связи с эпидемической ситуацией в регионе.

"В связи с ухудшением в Приморском крае эпидемиологической обстановки в условиях пандемии коронавируса <...> просим направлять обращения для консультаций в представительство МИД России посредством факса и электронной почты. Посещения представительства заявителями возможны только после предварительного согласования по телефону", - говорится в сообщении представительства в Facebook.

Как пояснил ТАСС представитель ведомства, аналогичные ограничения уже вводились в марте текущего года. Они призваны уменьшить контакты заявителей друг с другом. В среднем в день представительство принимало по несколько человек, в основном для консультаций.

За прошедшие сутки число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Приморье увеличилось на 208 - до 17 435. Всего за время пандемии выздоровели 13 259 жителей края, умерли 177 человек. В регионе начали открывать амбулаторные инфекционные центры, специализирующиеся на оказании помощи пациентам с подозрением на коронавирус. Чтобы исключить угрозу заражения окружающих, заболевшим до медпунктов помогут добраться волонтеры, которые уже переболели ковидом и приобрели антитела.

В Приморье действует масочный режим для посетителей общественных мест и пассажиров транспорта. Кафе и ресторанам предписано закрываться после полуночи.