Около 10 белых медведей остаются рядом с селом Рыркайпий на Чукотке

ТАСС, 10 ноября. Специалисты "Медвежьего патруля" пока не могут отогнать от села Рыркайпий на Чукотке около 10 белых медведей. Проехать к хищникам мешает плохая дорога, рассказал ТАСС руководитель общественной организации Виталий Калярахт.

Около 50 белых медведей вышли к селу Рыркайпий на Чукотке из-за выбросившегося на берег моря кита в конце октября. Большинство хищников ушли от населенного пункта, но около 10 из них продолжают оставаться в непосредственной близости.

"В селе медведей в настоящий момент нет, хотя пару дней назад мы прогнали одного прямо с улицы населенного пункта. Еще около десятка бродят неподалеку. Мы к ним не можем проехать из-за плохой дороги. Агрессии они не проявляют, но жители должны быть осмотрительны и осторожны", - рассказал Калярахт.

Численность чукотско-аляскинской популяции белого медведя оценивается примерно в 3 тыс. особей. Ежегодно эти хищники выходят к людям в поисках пищи. В 2019 году село Раркайпий на севере Чукотки также почти месяц находилось в окружении 60 голодных белых медведей.