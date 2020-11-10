Во Владивостоке начали работу автобусы для перевозки пациентов с коронавирусом в медцентры

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Автобусы для перевозки пациентов с симптомами коронавируса к амбулаторно-инфекционным центрам во вторник начали работу во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

"На линию во Владивостоке сегодня, 10 ноября, вышли бесплатные автобусы для пациентов амбулаторно-инфекционных центров. Они работают на трех специально разработанных маршрутах и призваны доставить пассажира с недомоганием из дома в поликлинику и обратно, а также снизить вероятность заражения других пассажиров", - говорится в сообщении.

Специальные ярко-желтые автобусы с указателем "Заказной" и перечнем остановок работают на трех маршрутах. Планируется, что автобусы будут работать ближайшие три месяца.

В пресс-службе городской администрации ТАСС сообщили, что работу на специализированных маршрутах автобусы начали в восемь утра и будут курсировать круглосуточно с интервалом 120-130 минут. Чтобы обезопасить водителей от заражения коронавирусом, после каждого рейса проходит обработка поручней и поверхностей салона спецсредствами, также им предоставлены средства индивидуальной защиты.

С начала пандемии коронавирус в Приморье выявлен у 17 435 человек. Выздоровели 13 259 жителей края, умерли 177 пациентов. В регионе начали открывать амбулаторные инфекционные центры, специализирующиеся на оказании помощи пациентам с подозрением на коронавирус.