В центральной части Сахалина запустили производство многоразовых медицинских масок

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Новая линия по производству многоразовых медицинских масок заработала на базе действующего предприятия "Тымовская типография" в Тымовском районе на Сахалине. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

Директора "Тымовской типографии" Владимира Постовалова в его инициативе поддержали в правительстве региона и в администрации городского округа. Теперь планируется запустить совместный социальный проект по бесплатной раздаче масок нуждающимся.

"Мощность производства - до 2 тыс. масок из неопрена в день. Защитные изделия планируется бесплатно раздавать пенсионерам и волонтерам, а также реализовывать через сахалинскую торговую сеть", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, все необходимые испытания производственной линии уже пройдены. Товар сертифицирован, получено разрешение на его выпуск и реализацию. Потенциала достаточно, чтобы в дальнейшем обеспечить многоразовыми масками всех жителей островной области. "Дышать в такой маске комфортно. В то же время мелкие поры неопрена максимально защищают дыхательные пути от проникновения вирусов. Маску легко стирать, она быстро сохнет и не деформируется. В отличие от одноразовых, которые необходимо выкидывать сразу же после первого применения, неопреновую маску можно использовать до полугода. Правда, и ухаживать за ней нужно соответственно. Стирать при температуре не выше 30 градусов, сушить на открытом воздухе, не обрабатывать агрессивными средствами", - приводятся в сообщении слова Постовалова.

На производстве многоразовых масок используется самое современное оборудование. Лазерный раскрой позволяет выпускать ровные и одинаковые - вплоть до миллиметра - детали. Их соединяют аккуратным швом, который не чувствуется при ношении. Форма маски максимально повторяет анатомические особенности лица. В качестве материала используется мягкий и эластичный неопрен. Материал не натирает и не растягивается при длительном ношении. Изделия местного производства будут значительно выигрывать в цене. Ориентировочная стоимость многоразовой маски из Тымовского составит 45 рублей.

"Не все люди могут позволить себе покупать огромное количество одноразовых медицинских масок да еще и менять их вовремя, вовремя ходить в аптеку. Это затратно по времени и по финансам. Мы планируем обеспечить многоразовыми масками всю Сахалинскую область", - прокомментировали ТАСС в правительстве региона.

Эпидобстановка в регионе

В настоящее время от коронавирусной инфекции в Сахалинской области лечатся 3 041 человек, 5 814 пациентов выписались по выздоровлению. У всех болезнь протекала в легкой или бессимптомной форме. За весь период пандемии были зарегистрированы только четыре летальных случая. В Сахалинской области введено обязательное ношение масок в общественных местах.