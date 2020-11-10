В Бурятии на повышение зарплат учителям в 2021 году направят более 400 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство Бурятии направит более 400 млн рублей на повышение зарплат учителям в 2021 году. Об этом сообщается во вторник на сайте республиканского правительства.

"Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление, согласно которому на повышение зарплат учителям в 2021 году будет направлено 402 млн рублей из республиканского бюджета", - говорится в сообщении.

Таким образом, зарплаты вырастут у учителей 170 школ, в отдельных школах рост зарплаты педагогов составит до 30%. При расчете зарплат учитывается нагрузка на учителя, сложность предмета, стимулирующие выплаты и наполняемость классов.

"Вопрос повышения зарплат нашим учителям никогда не сходит с повестки республиканского правительства и депутатов, есть хорошие федеральные решения. Например, президентом введены доплаты учителям за классное руководство в размере 5 тысяч рублей, в Бурятии эти выплаты с учетом районного коэффициента и стажа работы составляют от 6 тыс. до 11 тыс. рублей, - приводятся слова главы Бурятии в сообщении. - Несмотря на большие затраты на борьбу с пандемией, совместно с депутатами нами принято решение об изменении норматива расчета фонда оплаты труда. Его цель - повысить зарплаты учителям тех школ, которые получают меньше своих коллег, имея аналогичную нагрузку".

Глава Бурятии поручил министерству образования и науки республики следить за тем, чтобы, повышая зарплаты одним, не снижали зарплаты другим категориям учителей.

В настоящее время в Республике Бурятия в муниципальных общеобразовательных организациях работают 10,5 тыс. человек, в том числе более 7,8 тыс. учителей и 2,6 тыс. прочих работников.