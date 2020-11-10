Московский проект "Цифровой двойник" получил международную премию ISOCARP

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Эксперты присудили московскому проекту "Цифровой двойник" премию международного сообщества городских и региональных планировщиков - International Society of City and Regional Planners (ISOCARP). Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Технологии, применяемые сегодня в ведущих мегаполисах, могут быть незаметными, но они уже незаменимы для повышения уровня жизни. Наш проект, который отметили международной премией, - это интерактивная 3D-модель Москвы со зданиями и инженерными системами. Она позволяет планировать комплексное развитие города, проводить детальный анализ и оценивать эффективность тех или иных решений", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, престижные награды и позиции в рейтингах подтверждают, что Москва - один из современных мировых лидеров, в том числе по внедрению новейших цифровых практик и созданию экосистемы умного города.

"В основе "Цифрового двойника" столицы лежат фотограмметрическая модель города и архив панорам московских улиц. Визуальная картина при помощи BIM-технологий (информационного моделирования) дополняется подробными характеристиками каждого занесенного в программу здания и сооружения. Поэтому прогнозирование, например, при строительстве метро или другого важного инфраструктурного объекта, учитывает максимальный набор параметров и позволяет просчитывать различные сценарии", - говорится в сообщении.

Премия ISOCARP Awards for Excellence учреждена в 2005 году и поощряет реализованные и находящиеся на этапе разработки проекты в сфере городского и регионального планирования. На премию могут претендовать архитектурные и градостроительные компании, государственные органы, профильные факультеты вузов и научно-исследовательские организации.