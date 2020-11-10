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Пользователи в нескольких странах сообщают о сбое в работе Instagram

Большинство пользователей испытывает проблемы с просмотром новостной ленты (около 51%), 36% жалуются на трудности при просмотре историй, еще около 12% не могут размещать публикации

ТАСС, 10 ноября. Проблемы в работе социальной сети Instagram наблюдаются во вторник в ряде стран. Сообщение об этом размещено на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего на сбои в работе Instagram жалуются в США, Мексике, Великобритании, Франции и Италии.

По данным сервиса, большинство пользователей испытывает проблемы с просмотром новостной ленты (около 51%), 36% жалуются на трудности при просмотре историй, еще около 12% не могут размещать публикации.

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МексикаСШАВеликобританияИталияФранция
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