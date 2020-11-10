Камчатский краевой роддом получил новое оборудование

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Камчатский краевой родильный дом №1 получил современное медицинское оборудование - плазменный стерилизатор, предназначенный для обеззараживания не только инструментов, но и части медоборудования. Аппарат приобретен на средства выделенной из федерального бюджета единой субсидии для регионов Дальнего Востока, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Новый стерилизатор обеспечивает обработку при низких температурах, работает на основе перекиси водорода. Максимальный цикл при этом составляет 50 минут. Это дает возможность стерилизовать части наркозно-дыхательного, эндоскопического и другого лечебного оборудования, которое нельзя помещать в автоклавы. Раньше нам приходилось возить все это на обработку в другое учреждение", - приводятся в сообщении слова главного врача камчатского краевого роддома Ольги Ванчиковой.

Ранее в краевом правительстве ТАСС сообщали, что в 2020 году около 500 млн рублей из средств единой субсидии направлено на благоустройство территорий восьми крупных больниц и поликлиник в краевой столице. Так же власти Камчатки приобретают на эти средства медоборудование для других лечебных учреждений полуострова.

Регионам Дальнего Востока из федерального бюджета выделяется так называемая единая субсидия для строительства и ремонта социальных объектов. В 2019 году Камчатка не освоила около 2,4 млрд рублей субсидии, однако губернатору региона Владимиру Солодову удалось отстоять средства, которые федеральный центр планировал сократить. Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона, это 6,6 млн человек. В 2019 году на средства единой субсидии в регионах ДФО построили 281 объект, провели капитальный ремонт 215 социальных учреждений и объектов инфраструктуры, приобрели оборудование для 103 больниц и 103 ФАПов. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ранее призывал власти регионов активизировать строительство социальных объектов на средства субсидии.