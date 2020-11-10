Эксперт: антибиотики при COVID-19 оправданы только при признаках бактериальной инфекции

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, не является показателем к применению антибиотиков, однако сегодня более 90% пациентов с COVID-19 получают антибактериальные препараты. Назначение антибиотиков оправдано только при наличии убедительных признаков бактериальной инфекции, сообщил журналистам главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Роман Козлов.

"Антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя COVID-19 - нового коронавируса SARS-Cov-2. Поэтому COVID-19, как и любая другая вирусная инфекция, не является показанием для применения антибиотиков, - рассказал эксперт. - По данным ряда исследований, более 90% пациентов с COVID-19 в настоящее время получают антибиотики, в том числе комбинированную терапию и парентеральные препараты, не только в стационарах, но и в амбулаторных условиях. Вне всякого сомнения, сложившая ситуация будет способствовать значительному росту резистентности к антимикробным препаратам и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем".

Козлов пояснил, что назначение антибактериальной терапии у пациентов с COVID-19 оправдано только при наличии убедительных признаков бактериальной инфекции, включая лейкоцитоз, появление гнойной мокроты и других. Эксперт также призвал граждан не покупать и не применять антибиотики самостоятельно без назначения врача. "В случае же если врач назначил вам антибиотики, пожалуйста, четко следуйте его рекомендациям по режиму и кратности приема, а также длительности применения", - добавил он.

"Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям", - заключил он.