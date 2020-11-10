Под Волгоградом увековечат память погибшей в 1943 году команды буксирa

ВОЛГОГРАД, 10 ноября. /ТАСС/. В Волгоградской области увековечат память 17 членов экипажа буксирного парохода "Ваня-коммунист", погибших в мае 1943 года от подрыва на немецкой мине, сообщил в беседе с ТАСС председатель Волгоградского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Виктор Василевский.

"Память 17 членов экипажа буксирного парохода "Ваня-коммунист", погибших, когда их судно подорвалось на немецкой мине, будет увековечена. До конца года примем решение. Это будет или информационный стенд при въезде в поселок Светлый Яр, или памятный знак на берегу Волги вблизи места гибели парохода. Есть еще вариант - нанести место, где затонул "Ваня-коммунист", на лоцманские карты, чтобы суда, проходящие по Волге, отдавали дань памяти погибшим речникам длинными гудками", - сказал Василевский. Он отметил, что эти варианты, возможно, будут объединены.

В конце октября в акватории Волги вблизи райцентра Светлый Яр завершилась совместная экспедиция Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества и военно-исторического музея "Наследие". "Водолазы установили точное месторасположение судна. Большая часть парохода длиной почти 64 метра засыпана песком. По результатам экспедиции принято решение со дна Волги пароход не поднимать. С затонувшего судна подняты стреляные гильзы времен войны, столовая вилка и детский сандалий", - отметил собеседник агентства.

Из истории парохода

Из архивов известно, что "Ваня-коммунист" - это бывший пароход "Дегтярев", построенный в 1911 году в Нижнем Новгороде. Свое последнее название он получил в 1918 году в честь канонерской лодки "Ваня №5", расстрелянной на Каме белогвардейскими пушками. "Ваня-коммунист" функционировал в качестве канонерской лодки до 1920 года, после чего был разоружен и направлен на мирную работу на Волге и притоках. С началом Великой Отечественной войны буксирный пароход перевозил топливо, воинские грузы, выполняя снабжение боевых операций Красной армии, имел на борту пушку системы "Канэ" и зенитные орудия.

"15 мая 1943 года "Ваня-коммунист" поднимался вверх по Волге со стороны Астрахани с грузом продовольствия или медикаментов. У поселка Светлый Яр пароход наскочил на магнитную мину и затонул. Установлены личности лишь пяти человек. Это капитан А. Ф. Панин и четверо членов семьи механика Туманова - его жена, сын и дочь, которые также входили в состав экипажа судна. Сотрудники музея "Наследие" совместно с коллегами из музея-заповедника "Сталинградская битва" продолжат исследовательскую работу в архивах, чтобы установить имена других погибших и, возможно, найти их родственников", - рассказал Василевский.

В Волгограде в сентябре этого года завершился масштабный проект по созданию мемориального комплекса с затонувшим осенью 1942 года бронекатером БК-31, поднятым со дна Волги в 2017 году. Установка памятника-бронекатера на набережной Волгограда была завершена 5 сентября и приурочена к Дню города. Торжественное открытие состоится позднее из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса.