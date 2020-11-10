Опрос: большинство сотрудников компаний в России предпочли бы видеть руководителем мужчину

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Большинство сотрудников российских компаний предпочли бы видеть своим руководителем мужчину. Об этом свидетельствуют результаты опроса организации IFORS Researсh среди 1 тыс. офисных работников по всей стране в возрасте от 18 до 55+ во всех федеральных округах, проведенном в октябре.

По данным аналитики, 77% опрошенных предпочитают работать под руководством мужчины, объясняя свой выбор тем, что женщины более эмоциональны, с ними сложнее о чем-либо договориться. При этом 60% считают, что мужчины и женщины в равной степени эффективны при выполнении своих рабочих обязанностей.

Больше половины (75%) офисных сотрудников разных отраслей рассказали, что гендерные различия влияют на результаты собеседования при устройстве на работу на аналогичные позиции внутри одной организации, 67% - на повышение в должности. 43% ответили, что наименьшее влияние гендер оказывает на уважение со стороны коллег, которые занимают аналогичные должности. Около половины респондентов (44%) считают, что пол сотрудника не влияет на объем переработок.

Для 45% опрошенных пол руководителя играет важную роль при выборе места работы (при наличии нескольких идентичных предложений). 59% считает, что в большинстве случаев на рынке труда есть разница в уровне заработной платы между мужчинами и женщинами на аналогичных позициях внутри одной организации. При этом 72% считают, что у мужчин заработная плата выше на аналогичных позициях внутри одной организации.

70% офисных сотрудников приходилось лично сталкиваться с критикой на работе от женщин-руководителей, 71% - от мужчин-руководителей. По данным исследования, пол руководителя не влияет на восприятие критики подчиненными.

52% считают, что существуют барьеры, которые препятствуют развитию карьеры женщин. Главным из них большинство назвали вероятность ухода в декрет (24%), на втором месте - сложность совмещения успешной карьеры с семейной жизнью (22%), замыкает топ традиционно мужские сферы работы, в которые неохотно принимают женщин (19%).