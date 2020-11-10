Власти Чукотки считают, что круизный туризм позволит увеличить доходы региона

ТАСС, 10 ноября. Увеличение числа организованных туристических групп при реализации программы развития туризма на Чукотке, вошедшей в федеральную стратегию развития Арктики, позволит существенно нарастить доходную часть бюджета региона, сообщил во вторник ТАСС врио руководителя департамента культуры, спорта и туризма правительства Чукотского автономного округа Александр Сысоев.

Продвижение арктического круизного туризма, формирование новых туристических кластеров и совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры Чукотки вошли в стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденную в конце октября президентом России Владимиром Путиным.

"Для туриндустрии Чукотского автономного округа гости, прибывающие на круизных лайнерах, - это, по сути, организованный туристический поток. Около 80% круизных пассажиров тратят на берегу от 4 до 20 тыс. рублей за день, и круизный туризм - одно из перспективных направлений развития экономики Дальнего Востока и Арктики, которое позволит увеличить доходы регионов", - сказал Сысоев.

По его словам, Чукотка предлагает туристам уникальный продукт - от городских экскурсий в Анадыре до визита к белым медведям на острове Врангеля. "Когда круизные компании увидят в этом рынок, придут обязательно", - уверен руководитель департамента.

Правительство Чукотского АО готовит предложения по развитию портовой инфраструктуры, созданию маршрутов и программ туристической активности на берегу, продвижению арктического туризма. Круизный туризм, по мнению региональных властей, повысит интерес к русской Арктике у российских и иностранных туристов и будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию территории.

В июле вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам предложил включить туризм в перечень нацпроектов. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что работа над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" может быть завершена до конца года. По ее словам, нацпроект позволит создать в России курорты мирового уровня, а также сделать страну интересной, комфортной, удобной для путешествий не только для россиян, но и иностранных туристов.