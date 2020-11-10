К побережью Абу-Даби приплыла семиметровая китовая акула

КАИР, 10 ноября. /ТАСС/. Семиметровая китовая акула замечена у побережья столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Агентство по защите окружающей среды обратилось к жителям с просьбой воздержаться от плавания или погружений с аквалангом в канале Аль-Бахья, где в минувшее воскресенье была замечена акула, сообщила в понедельник газета Gulf News.

Местных жителей призывают также не кормить особь. Дело в том, что китовая акула, в отличие от большинства представителей этих зубастых животных, питается в основном планктоном и не представляет никакой опасности для человека. Большую часть времени эта рыба держится близ поверхности воды, плавая очень медленно и зачастую абсолютно не реагируя на ныряльщиков, которые могут смело дотрагиваться до нее и даже кататься на ее спине. Возможно, это и привело к тому, что китовые акулы стали легкой добычей рыбаков, особенно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, где ее мясо активно употребляют в пищу.

Сейчас китовые акулы оказались на грани исчезновения - численность этого вида и раньше была не велика, а в последние десятилетия она постоянно сокращается. Несмотря на практически полный запрет промысла китовой акулы, восстановление поголовья идет крайне медленно по причине как медленного естественного воспроизводства, так и продолжающегося вылова, в том числе браконьерского.

Эмиратские экологи ведут наблюдение за этой акулой, а также ее собратом - молодым самцом, который уже дважды приплывал на минувшей неделе. Как правило, эти акулы стараются держаться в открытых водах, их появление рядом с берегом - явление достаточно редкое. "Наша молодая особь вернулась в район канала Эр-Раха после того, как ее видели в последний раз неделю назад, - говорится в обнародованном агентством заявлении. - За шесть недель наблюдения за ним мы заметили, что он немного похудел, поэтому в соответствии с нашим меморандумом с Национальным аквариумом о сотрудничестве в области окружающей среды и защиты дикой природы мы дополняем его рацион крилем, пока он не вернется в море".

Как отметили в агентстве, "китовые акулы иногда появляются в гаванях рядом с Абу-Даби в это время года и не представляют опасности". Группы экспертов постоянно контролируют ситуацию и работают над защитой биологического разнообразия морской среды, "которое действует как жизненно важный индикатор качества воды".