В Хабаровском крае окажут поддержку донорам

ХАБАРОВСК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края будут поддерживать доноров, в числе мер - бесплатное посещение музеев, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в видео, опубликованном во вторник на своей странице в Instagram.

"Сегодня я посетил службу крови и сам стал донором. Служба работает ритмично, но обнаружил, что, к сожалению, мы - один из немногих регионов, где нет никаких льгот уровня Хабаровского края для доноров. Я дал поручение эти льготы подготовить и принять. Как минимум, в музеи бесплатно доноры могли бы ходить уже буквально после открытия всех учреждений культуры", - сказал Дегтярев.

Как сообщается в релизе регионального правительства, на фоне распространения новой коронавирусной инфекции число донаций сократилось: одни болеют и получают после выздоровления медотвод, другие опасаются посещать учреждения с большим количеством людей. При этом компоненты крови требуются постоянно - в переливании нуждаются в среднем 100 жителей края ежедневно.

В настоящее время в учреждении принимаются особые меры контроля: донорская плазма и тромбоциты, на которые разделяется кровь после забора, проходят инактивацию. Это позволяет полностью обезопасить реципиентов - тех людей, которым в больницах врачи переливают компоненты крови.

Всего в Хабаровском крае ежегодно доноры сдают цельную кровь, плазму крови и тромбоциты 30 тыс. раз. Костяк так называемых "кадровых" доноров насчитывает около 10 тыс. человек. Более 3,5 тыс. жителей региона носят звание "Почетный донор РФ".