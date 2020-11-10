Брижит Бардо рассказала, что никогда не жалела об уходе из кино

ПАРИЖ, 10 ноября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Актриса Брижит Бардо заявила, что никогда не жалела об уходе из кино и о принятом решении посвятить жизнь защите животных. Об этом звезда французского кинематографа сообщила в интервью корреспонденту ТАСС.

"Я никогда не жалела об уходе из кино", - поделилась 86-летняя актриса. При этом она отметила, что "современный кинематограф отражает картину нынешнего общества: оно печально, уныло, вульгарно, проникнуто насилием и равнодушием". Кино, по мнению Бардо, "больше не побуждает мечтать". "Но кинематограф помог мне стать известной, и эта известность позволяет мне сейчас спасать жизни животных", - сказала актриса.

Бардо подчеркнула, что защите прав животных посвятила последние 47 лет своей жизни. В 1980-е годы знаменитая француженка основала в Сен-Тропе "Фонд Брижит Бардо", который в настоящий момент имеет представительства в 70 странах.

"Я не могу примириться с доминантным обращением, жестокостью, варварством в отношении животных, которое мы так часто видим в жизни", - сказала Бардо. "Очень сложно поменять привычки или менталитет, но со временем, проявляя терпение, рассказывая о примерах чудовищного обращения с животными посредством фильмов, социальных сетей, репортажей, мы приходим к тому, что шаг за шагом заставляем сердца людей меняться", - отметила она. Актриса рассказала, что ежедневно получает множество писем от ее сторонников, которые сообщают о фактах жестокого обращения с животными.

Отвечая на вопрос о том, изменила ли пандемия коронавируса ее привычный образ жизни, Бардо отметила, что "уже многие годы находится вдали от остального мира". "Я избегаю присутствия людей и живу с моими животными, которые меня никогда не разочаровывали", - подчеркнула актриса. "Рядом с ними я обретаю равновесие и счастье, позволяющее мне превозмочь все невзгоды и жестокости, которые несет нам сегодняшняя жизнь", - поделилась она.