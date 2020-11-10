В Брянской области ввели до 22 ноября обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет

ТАСС, 10 ноября. Губернатор Брянской области Александр Богомаз внес изменения в постановление о введении режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, согласно которым жителей обязали соблюдать социальную дистанцию, использовать защитные маски в общественных местах. До 22 ноября граждане старше 65 лет должны находиться на самоизоляции, а несовершеннолетним запрещается без родителей находиться в торговых центрах, сообщил во вторник оперативный штаб региона.

"На период действия режима повышенной готовности на территории Брянской области граждане обязаны соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте. Необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования", - говорится в сообщении.

До 22 ноября включительно несовершеннолетним запрещается находиться в торгово-развлекательных центрах, на территории фуд-кортов без сопровождения родителей или законных представителей. До этой же даты жители в возрасте 65 лет и старше должны соблюдать режим самоизоляции, говорится в сообщении. Также введены ограничения на проведение зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, их можно организовывать при условии согласования с управлением Роспотребнадзора. "Банкеты, свадьбы, юбилеи, поминальные мероприятия в организациях общественного питания разрешаются при одновременном нахождении в них предельного количества лиц исходя из расчета один человек на 4 кв. м, но не более 50 человек", - отметили в штабе.

Режим ограничений из-за опасности распространения коронавирусной инфекции ввели в Брянской области с 17 марта, регион находится на третьем этапе снятия ограничений. Ранее была разрешена работа парков, физкультурно-спортивных организаций, музеев, зоопарков, библиотек, гостиниц, санаториев, домов отдыха. Сохраняется запрет на работу торговых объектов площадью более 800 кв. м, с 23:00 до 6:00 ограничена работа предприятий общепита и кинотеатров. До 23 ноября введено дистанционное обучение для учеников 5-11-х классов школ региона.

По данным оперативного штаба на 9 октября, в Брянской области за весь период пандемии выявлен 14 271 случай заражения коронавирусом, в том числе 167 - новых, выздоровели 10 473 человека, умерли 80 пациентов.