На Сахалине для пожилых и жителей с хроническими заболеваниями ввели режим самоизоляции

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области во вторник ввели на территории региона обязательный режим самоизоляции для людей из групп риска по коронавирусной инфекции - пожилых граждан старше 65 лет и островитян с определенными хроническими заболеваниями. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Жителей Сахалинской области старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания - сердечно-сосудистые, органов дыхания, диабет - обязали соблюдать режим самоизоляции. Ранее это правило носило рекомендательный характер", - сказали в правительстве.

По информации областных властей, самоизоляция введена на период с 10 ноября по 13 декабря. Кроме того, предприятиям области необходимо перевести на удаленную работу не менее 30% от общего числа офисных сотрудников. В связи с ужесточением санитарных норм на островах ограничили плановую госпитализацию и профилактические мероприятия в поликлиниках - в первую очередь такую медицинскую помощь будут оказывать людям старше 65 лет.

В понедельник, 9 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала ужесточить ограничительные меры и контроль за их соблюдением в регионах, где распространение коронавируса идет быстрее, чем в среднем по России. В список "неблагополучных" субъектов попала и Сахалинская область, несмотря на небольшое количество заболевших.

Островной регион не отличается большим количеством случаев заражения. За все время пандемии на островах было зарегистрировано около 9 тыс. больных с СOVID-19 - эта цифра значительно меньше показателей по другим регионам. В 88% случаев болезнь протекала в легкой или бессимптомной форме. При этом Сахалинская область всегда считалась самым благополучным субъектом России в условиях пандемии и самым передовым в вопросах борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако за последние пару месяцев на островах начал наблюдаться значительный рост числа заразившихся, появились первые четыре смерти от COVID-19.