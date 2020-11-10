Роскосмос опубликовал на официальном сайте песни о космосе на слова Рогозина

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Роскосмос открыл на своем сайте раздел, где можно послушать песни на стихи главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и его супруги Татьяны.

Раздел "Песни о космосе" содержит несколько композиций, в том числе песни на стихи Рогозина "Над Россией" (исполняет солист группы "Любэ" Николай Расторгуев), "Рвем небо мы в клочья" (исполняет Денис Майданов), "Над Землей летит корабль", "Танцы в небе", "Не стреляй!", а также песню на стихи Татьяны Рогозиной "Время-вечность" (исполняет Александр Маршал).

Кроме того, в разделе есть "космические" композиции других авторов и исполнителей.

Клипы на песни можно посмотреть на видеохостинге YouTube.