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Роскосмос опубликовал на официальном сайте песни о космосе на слова Рогозина

Их исполняет солист группы "Любэ" Николай Расторгуев

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Роскосмос открыл на своем сайте раздел, где можно послушать песни на стихи главы госкорпорации Дмитрия Рогозина и его супруги Татьяны.

Раздел "Песни о космосе" содержит несколько композиций, в том числе песни на стихи Рогозина "Над Россией" (исполняет солист группы "Любэ" Николай Расторгуев), "Рвем небо мы в клочья" (исполняет Денис Майданов), "Над Землей летит корабль", "Танцы в небе", "Не стреляй!", а также песню на стихи Татьяны Рогозиной "Время-вечность" (исполняет Александр Маршал).

Кроме того, в разделе есть "космические" композиции других авторов и исполнителей.

Клипы на песни можно посмотреть на видеохостинге YouTube.

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