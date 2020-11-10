Нижегородская область получит 15,7 млн рублей на дооснащение медицинских лабораторий

ТАСС, 10 ноября. Власти Нижегородской области направят 15,7 млн рублей из федерального бюджета на дооснащение лабораторий в медучреждениях, что позволит увеличить объемы тестирования для выявления коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой правительства региона.

"Нижегородская область получит 15,715 млн рублей из федерального бюджета на дооснащение лабораторий медицинских учреждений. Распоряжение о выделении регионам дополнительных средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - отмечается в сообщении.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, на эти средства планируется приобрести оборудование для ПЦР-диагностики новой коронавирусной инфекции.

"В результате можно будет увеличить объем проведения тестирования в областном центре СПИД и противотуберкулезном диспансере. Количество исследований возрастет на 2500 в сутки", - цитирует Никитина пресс-служба.

В области исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в 18 лабораториях, проведено более 1,3 млн таких исследований.

В Нижегородской области подтверждено 45 284 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 37 750 человек выздоровели, 895 пациентов умерли.