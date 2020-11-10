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Нижегородская область получит 15,7 млн рублей на дооснащение медицинских лабораторий

Это позволит увеличить объемы тестирования для выявления коронавируса

ТАСС, 10 ноября. Власти Нижегородской области направят 15,7 млн рублей из федерального бюджета на дооснащение лабораторий в медучреждениях, что позволит увеличить объемы тестирования для выявления коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой правительства региона.

"Нижегородская область получит 15,715 млн рублей из федерального бюджета на дооснащение лабораторий медицинских учреждений. Распоряжение о выделении регионам дополнительных средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - отмечается в сообщении.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, на эти средства планируется приобрести оборудование для ПЦР-диагностики новой коронавирусной инфекции.

"В результате можно будет увеличить объем проведения тестирования в областном центре СПИД и противотуберкулезном диспансере. Количество исследований возрастет на 2500 в сутки", - цитирует Никитина пресс-служба.

В области исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в 18 лабораториях, проведено более 1,3 млн таких исследований.

В Нижегородской области подтверждено 45 284 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 37 750 человек выздоровели, 895 пациентов умерли.

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РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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