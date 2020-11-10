ВЦИОМ: более половины россиян доверяют сотрудникам полиции

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Почти 60% опрошенных россиян доверяют сотрудникам полиции. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте центра во вторник и приуроченного ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

"Сотрудникам полиции своего региона доверяют 58% респондентов (+ 4 п.п. с прошлого года). Индекс доверия составил 23 пункта, что на 8 п. выше, чем в прошлом году", - говорится в исследовании.

На первом месте по уровню доверия у граждан является полиция на транспорте (индекс доверия 48 п.), далее 44 п. у сотрудников дежурной части, замыкают тройку лидеров инспекторы по делам несовершеннолетних (40 п.). Также в пятерку вошли участковые уполномоченные полиции (39 п.) и работники уголовного розыска (34 п.).

Положительно оценивают работу сотрудников полиции 41% россиян, еще 41% респондентов дают среднюю оценку, негативно оценили 14% опрошенных.

Типичного российского полицейского россияне считают опрятным (80 п. индекса оценки характера представителей полиции), храбрым (68 п.), дружелюбным (67 п.), вежливым (67 п.) человеком.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 26 октября 2020 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.