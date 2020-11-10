Кабмин внес в Думу законопроект об ужесточении требований к НКО-иноагентам

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий требования к некоммерческим организациям (НКО), выполняющим функции иностранного агента, и иностранными НКО, работающим в России. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Законопроект расширяет понятие "иностранные источники", запрещает регистрировать структурные подразделений иностранных НКО в жилых помещениях, вводит дополнительные основания для проведения внеплановой проверки, а также обязанность НКО-иноагентов и подразделений иностранных НКО представлять в Минюст России программы мероприятий и отчет об их реализации.

"Внесение соответствующих изменений в законодательство обусловлено необходимостью совершенствования законодательства РФ о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента, и структурных подразделениях иностранных некоммерческих неправительственных организаций в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства", - отмечается в пояснительной записке к инициативе.