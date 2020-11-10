В России за сутки выявили 20 977 зараженных коронавирусом

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 20 977, до 1 817 109, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В мире новый максимум по числу заразившихся коронавирусом. В США уже более 10 млн случаев

Днем ранее был зафиксирован максимальный прирост за все время пандемии - 21 798 заразившихся за сутки. Более 20 тыс. новых случаев в стране выявляют уже пять дней подряд.

В Москве выявили 5 902 инфицированных (против 6 897 в понедельник), в Санкт-Петербурге - 1 485 (против 1 403), в Московской области - 685 (против 660), в Нижегородской - 402 (днем ранее - 411), в Архангельской - 341 (днем ранее - 342). В относительном выражении прирост пятый день держится около 1,2%. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Дагестане (0,5%), Татарстане (0,6%), Подмосковье, Марий Эл, Чувашии и Ханты-Мансийском автономном округе (0,7%). Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, составляет 435 207, следует из данных штаба.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 15 600, до 1 350 741. Доля уже вылечившихся пациентов осталась на уровне 74,3%, следует из данных штаба. За сутки выписаны по выздоровлению 3 663 пациента в Москве, 751 - в Санкт-Петербурге, 494 - в Московской области, 492 - в Нижегородской области, 365 - в Воронежской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 368 против 256 днем ранее. С начала пандемии в стране зарегистрировали 31 161 смерть из-за новой инфекции. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталось на уровне 1,71%, следует из данных штаба. В частности, в Москве за минувшие сутки зарегистрировали 68 смертей, в Санкт-Петербурге - 62, в Ростовской области - 19, в Московской - 16, в Нижегородской - 13.