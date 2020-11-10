Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 1,07

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник несколько снизился и составил 1,07. В Москве этот показатель за день упал с 1,18 до 1,08, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В одном из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент равен 1 - это Ростовская область. В остальных он превышает эту отметку.

В Нижегородской области показатель впервые с 30 октября опустился до 1,01. На этом же уровне он четвертый день подряд находится в Воронежской области. В Ханты-Мансийском автономном округе коэффициент составил 1,03, в Иркутской и Свердловской областях - 1,04, в Красноярском крае - 1,05, в Подмосковье - 1,12.

Самый высокий уровень фиксируется в Санкт-Петербурге. Там он второй день подряд составляет 1,29, это максимум за последний месяц.

Заболеваемость в России растет с начала сентября. За это время количество выявляемых за сутки случаев заражения увеличилось с 5 тыс. до почти 22 тыс.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.