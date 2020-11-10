В Москве задержали двух участниц Pussy Riot

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Москве задержали участниц группы Pussy Riot Марию Алехину, Риту Флорес и находившегося с ними рэпера Самариддина Раджабова. Об этом ТАСС сообщил их адвокат Дмитрий Захватов.

"Алехину, Флорес и Раджабова задержали в центре Москвы и везут в ОМВД "Якиманка". В настоящий момент я следую туда, чтобы выяснить, что случилось", - сказал адвокат. Он добавил, что в отношении Алехиной и Флорес регулярно проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Раджабов был участником несанкционированной акции 27 июля 2019 года и был признан судом виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия к представителю власти"). Ему назначили наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей.