"Яндекс" сделал бессрочной программу поддержки образования в России на 5 млрд рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Программа "Яндекса" по улучшению образовательной среды в России вместо трехгодичной стала бессрочной, сообщила на конференции YaC/e во вторник генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина.

Образовательная инициатива "Яндекса" стартовала в 2019 году и была рассчитана на три года, в течение которых компания планировала вложить в образовательные проекты более 5 млрд рублей и подготовить 100 тысяч специалистов для российской IТ-индустрии. Все эти обязательства сохраняются, подтвердили в компании.

"Теперь в рамках образовательной инициативы компания на долгосрочной основе помогает учителям в работе и развитии, готовит специалистов для IT и цифровой экономики, поддерживает науку и стремление людей к познанию, а также делает технологии доступными для образования", - рассказала Бунина.

Весной 2020 года во время пандемии, помимо основных направлений работы, образовательная инициатива сконцентрировалась на том, чтобы с помощью технологий обеспечить непрерывность образовательного процесса и поддержать учителей, отметила гендиректор "Яндекса" в России.

"Хотя пандемия внесла серьезные коррективы в наши планы, она не изменила долгосрочные цели образовательной инициативы. Учителям и работникам образования мы помогаем в профессиональном развитии, для множества ребят делаем учебу более комфортной и увлекательной, для экономики страны готовим квалифицированных IT-специалистов. Мы убедились в том, что инициатива нужна обществу и должна работать на постоянной основе", - пояснила Бунина.

Промежуточные результаты работы программы

На конференции "Яндекс" представил результаты работы программы за последний год. Так, более 4 млн раз школьники посмотрели видеоуроки в трансляции или записи в "Яндекс.Школе", почти 2 млн - отучились в "Яндекс.Учебнике" за последний учебный год.

Кроме того, порядка 800 тыс. школьников приняли участие во всероссийском образовательном проекте "Культурный марафон", 180 тыс. учителей прошли курсы программы повышения квалификации "Я Учитель", 8 тыс. школьников изучали основы промышленного программирования на языке Python в "Яндекс.Лицее", свыше 1 500 студентов учатся на образовательных программах "Яндекса" и ведущих российских университетов.