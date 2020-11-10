"Ромир": большинство россиян поддерживают обучение пенсионеров работе с гаджетами

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Порядка 83% россиян считают, что граждане старшего возраста должны иметь возможность обучиться работе с гаджетами. Только 17% респондентов не видят необходимости в подобных навыках для пожилых, следует из результатов опроса исследовательского холдинга "Ромир", опубликованных во вторник.

"60% россиян считают, что такая возможность должна быть предусмотрена для всех желающих, 23% уверены в важности и необходимости подобного обучения", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что только 17% не видят нужды в подобной образовательной работе для старшего поколения.

Чаще других о необходимости обучения старшего поколения работе со смартфонами и другими гаджетами заявляли молодые россияне в возрасте от 18 до 24 лет - среди общего числа считающих обучение необходимым молодые люди составили 30%. "Несогласными с необходимостью подобного обучения в большей степени оказались жители сельской местности (20%), а также россияне с низким уровнем дохода (24%)", - отметили в "Ромире".

Опрос проводился осенью 2020 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 60 лет во всех округах РФ.

Обучение граждан старшего возраста

В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) ТАСС сообщили, что ПФР с 2014 года занимается обучением компьютерной грамотности пенсионеров. "В том числе в рамках программы "Азбука интернета", которая позволила научить новым навыкам пользования компьютером и работе в интернете более 300 тыс. пенсионеров по всей стране. Подобная работа ведется нашими отделениями и в партнерстве с Союзом пенсионеров России", - рассказали в пресс-службе.

В ПФР отметили, что особенно в современных условиях, когда люди пожилого возраста должны оставаться дома для сохранения своего здоровья, стало особенно важно иметь возможность пользоваться современными способами коммуникации и получения тех или иных государственных или медицинских услуг.

"В свою очередь, ПФР ежедневно работает над тем, чтобы все больше наших услуг оказывались дистанционно, с максимальным удобством для граждан всех возрастов", - добавили в фонде.