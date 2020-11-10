Второй человек в руководстве Палестины Саиб Арикат умер от осложнений после коронавируса

КАИР, 10 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), член ЦК движения ФАТХ и главный переговорщик с Израилем Саиб Арикат умер во вторник на 66-м году жизни в результате осложнений после заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил официальный представитель движения ФАТХ Усама аль-Кавасми, передает информационный портал Donia Al-Watan .

Арикат сообщил о своем заражении коронавирусом 9 октября в Twitter. Все это время он лечился дома в Иерихоне на Западном берегу реки Иордан, находясь на самоизоляции. Ему стало хуже 18 октября, известного политика перевезли в израильскую клинику "Хадасса" в Иерусалиме. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое.

В 2017 году Арикату была сделана в США операция по пересадке легкого, и он находился в группе повышенного риска.

Больше двух десятилетий Арикат был главным представителем палестинцев на переговорах с Израилем, был известен особыми отношениями с бывшим палестинским лидером Ясиром Арафатом, который умер 16 лет назад - 11 ноября 2004 года.