Президент Эстонии ушла на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся коронавирусом

ТАЛЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится в самоизоляции после контакта с человеком, у которого диагностирован коронавирус. Об этом она сообщила во вторник.

"Во время поездки в Вильянди в пятницу [6 ноября] я встретилась с человеком, у которого позже был диагностирован COVID-19, - написала она в Facebook. - Я считаюсь близким контактом и поэтому нахожусь в самоизоляции до понедельника [16 ноября] в соответствии с инструкциями департамента здоровья".

Как добавила Кальюлайд, все личные встречи, которые были назначены у нее на эту неделю, отменены. По словам президента, она чувствует себя хорошо и никаких симптомов болезни у нее нет, в течение вторника она намерена сдать тест на коронавирус.

Режим ЧП действовал в Эстонии в связи с пандемией с 13 марта до 17 мая. Общее число инфицированных в стране достигло 6 376, умерли 76 пациентов.