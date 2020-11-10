В Пензенской области усилят контроль за соблюдением масочного режима

ПЕНЗА, 10 ноября. /ТАСС/. Контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и магазинах будет усилен в Пензенской области, сообщается во вторник на сайте правительства региона по итогам совещания врио председателя правительства Пензенской области Николая Симонова с главами муниципалитетов.

В понедельник, 9 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала Пензенскую область в числе регионов, где показатели распространения коронавирусной инфекции выше среднероссийского уровня. Глава ведомства призвала ужесточить ограничительные меры и контроль за их соблюдением в таких регионах.

"Результаты ежедневно проводимого мониторинга свидетельствуют о большом количестве нарушений, прежде всего, в общественном транспорте и магазинах. <...> Николай Симонов поручил выработать механизм снятия с маршрутов автобусов, в которых нарушается масочный режим и допускается нахождение без защитных средств водителя и пассажиров", - отмечается в сообщении.

Представители Минсельхоза Пензенской области и управления Роспотребнадзора по региону проверили на соблюдение масочного режима около 5 тыс. торговых организаций, было выявлено около 250 нарушений, большая часть из них - на территории Пензы. За сутки на территории областного центра составлено 100 административных протоколов в связи с несоблюдением масочного режима.

Пензенская область находится на третьем этапе снятия ограничений. В регионе разрешена работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа посетителей, возобновлены спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, а также работа кинотеатров при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Кроме того, разрешено посещение храмов и мечетей, открыты учебные заведения.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции, введенный в регионе в марте, ранее был продлен до 12 ноября. Гражданам предписано соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, в том числе в общественных местах, и носить маски в местах массового пребывания, а также при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. Граждане старше 65 лет должны соблюдать самоизоляцию. В Пензенской области, по данным на 10 ноября, подтверждено 16 945 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 12 182 человека выздоровели, 203 пациента умерли.