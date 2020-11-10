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75-летие Победы

Путин: лидеры стран ШОС примут на саммите заявление о сохранении памяти о Второй мировой

Президент РФ видит в этом "не только дань уважения тем, кто сражался с врагом, но и важный сигнал всему международному сообществу о сплоченности государств"

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что на проходящем во вторник саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будет принято заявление о сохранении памяти о Второй мировой войне.

"Сегодня по итогам заседания мы примем заявление, в котором отметим, что глубоко чтим память о Великой Победе, подчеркнем значение подвига наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв спасших мир от нацизма, - сказал глава государства, выступая на саммите по видеосвязи. - Вижу в этом не только дань уважения тем, кто сражался с врагом, но и важный сигнал всему международному сообществу о сплоченности государств - членов нашей организации в их решимости сообща отстаивать мир и безопасность".

Путин напомнил, что весь текущий год прошел под знаком празднования 75-летия окончания Второй мировой войны. "Все государства - участники ШОС уделили особое внимание проведению связанных с этим юбилеем памятных мероприятий, - отметил он. - Символично, что в параде Победы на Красной площади в Москве вместе с российскими военнослужащими торжественным маршем прошли расчеты из стран ШОС".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия75-летие Победы
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