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Пандемия COVID-19

Голикова призвала Думу проследить за получением регионами средств на лекарства от COVID-19

На то, чтобы обеспечить бесплатно лекарствами тех, кто лечится амбулаторно, выделили 5 млрд рублей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Татьяна Голикова во вторник на встрече с депутатами Госдумы призвала их следить за тем, перечислены ли в регионы средства на закупку лекарств для больных с новой коронавирусной инфекцией, проходящих лечение амбулаторно. Об этом ТАСС сообщил участник встречи, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР).

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"Голикова в самом начале призвала депутатов усилить работу с регионами, так как мы представляем регионы, курируем регионы. Выделены 5 млрд рублей на то, чтобы обеспечить бесплатно лекарствами тех, кто лечится амбулаторно. Деньги выделены, но пока, по ее данным, дошли только в несколько регионов, а предназначены они для всех", - сказал Нилов. Он добавил, что курируемый им Татарстан уже заключил необходимые соглашения, средства туда поступили.

По словам Нилова, Голикова, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщили парламентариям, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции находится "под контролем, меры принимаются", хотя есть и объективные проблемы, но они "решаются в ручном режиме".

В качестве примера Нилов привел задержки с поставками лекарств, вызванные проблемами с их маркировкой. К урегулированию ситуации тогда подключился Минпромторг. "Правительство считает, что полномочия есть отрегулировать это в ручном режиме при сохранении уведомительного порядка маркировки. Но проблема остается, если она дальше будет оставаться, мы будем настаивать на введении моратория на маркировку", - резюмировал депутат.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаМурашко, Михаил АльбертовичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаНилов, Ярослав ЕвгеньевичПандемия COVID-19
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