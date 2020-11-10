Эксперт: рост заражений коронавирусом в отдельных регионах РФ продолжится еще 2-3 недели

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в отдельных регионах России будет колебаться на протяжении еще двух-трех недель, так как они позже включились в эпидемиологический процесс. Об этом во вторник сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Мы все еще находимся в фазе роста, и еще какое-то время он будет продолжаться, в основном, за счет регионов. Рост заболеваемости в разных регионах начался в разное время, поэтому и его пик придется на разный период, сроки роста в отдельных региона могут колебаться в пределах 2-3 недель", - сказала она.

Пшеничная подчеркнула, что о выходе на пик по заболеваемости говорить еще преждевременно, так как ситуация оказалась "крайне нестабильной". "После нескольких дней, казалось бы, более-менее стабильных цифр ежедневно регистрируемых новых случаев заболеваемость опять пошла вверх <...> Мы предполагаем, что рост может продолжиться еще как минимум 7-10 дней", - пояснила она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 50,9 млн человек, более 1,26 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 817 109 случаев заражения, выздоровели 1 350 741 человек, умерли 31 161. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.