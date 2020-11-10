Путин: третья российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована уже скоро

"В России есть уже две зарегистрированные вакцины <…>. Две зарегистрированы, скоро будет зарегистрирована третья вакцина", - сказал российский лидер, выступая во вторник на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин подчеркнул, что исследования уже показали и подтвердили, что эти вакцины безопасны, от их применения нет никаких серьезных последствий. Он добавил, что все вакцины доказали свою эффективность. "Они эффективны, потому что люди, которые вакцинировались и сталкиваются с носителями вируса, не заболевают, или [у них] есть какие-то симптомы в самом легком виде. Это уже доказанные факты", - сказал президент.

Он согласился с тем, что вакцина от коронавируса должна стать всеобщим достоянием человечества. "Полностью согласен с вами в том, что вакцина должна быть всеобщим достоянием человечества", - сказал российский лидер, комментируя выступление премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

Путин заверил, что Россия готова работать со всеми странами по поставкам вакцин от ковида, они нужны людям во всем мире. "Предлагаем не политизировать все эти процессы, исходить из того, что людям на всей планете сегодня без всякого преувеличения такие препараты нужны. Мы готовы работать со всеми странами мира и, конечно, со всеми нашими партнерами в рамках ШОС", - сказал он.

По словам президента, сотрудничество по поставкам российской вакцины от COVID-19 - "это счетная позиция". "Вопрос только в том, чтобы развернуть массовое производство. Для этого нужны определенные финансовые средства и оборудование. Все. Субстанции, необходимые для производства этих аппаратов, в России, как минимум, имеются и в других странах появляются", - сказал Путин.

Он призвал коллег по ШОС объединять усилия для эффективной работы по этому направлению.