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Путин предложил создать в ШОС систему обмена практиками борьбы с эпидемиями

Президент России также предложил "наладить систему подготовки кадров, во всяком случае в тех странах, которые в этом нуждаются"

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) могли бы создать систему обмена информацией, практиками лечения и медпрепаратами для борьбы с инфекционными болезнями. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на саммите ШОС в режиме видеоконференции.

Он назвал актуальной и важной идею президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по созданию на пространстве организации сети медицинских учреждений по борьбе с заболеваниями, вызывающими эпидемии.

"Думаю, что на первом этапе можно было бы создать систему обмена необходимой и важной информацией в этой сфере, протоколами и практиками лечения, медицинскими препаратами", - сказал Путин. Он также предложил "наладить систему подготовки кадров, во всяком случае в тех странах, которые в этом нуждаются".

Кроме того, Путин поддержал предложение президента Узбекистана о принятии в ШОС программы развития цифровой грамотности. "В России существует ряд программ в этой сфере, в том числе в рамках развития цифровой экономики. И мы можем обмениваться информацией и организовать совместную работу", - сказал российский лидер. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат Миромонович
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