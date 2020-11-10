Беглов заявил, что поликлиники Петербурга в условиях пандемии работают в плановом режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Поликлиники Санкт-Петербурга в условиях пандемии продолжают проводить диспансеризацию и работать в обычном режиме, сообщил во вторник губернатор города Александр Беглов во время посещения одного из медучреждений.

"На примере этого медучреждения (детского отделения поликлиники № 3 Василеостровского района) мы увидели, что все поликлиники работают в обычном режиме. Ведется плановый прием, проводится диспансеризация", - цитирует Беглова пресс-служба городской администрации.

По данным руководства поликлиники, большинство заразившихся коронавирусом проходят лечение на дому, врачи оказывают родителям необходимые консультации.

Сейчас в Петербурге развернуто 8 953 койки для пациентов с коронавирусом на 22 площадках, среди которых четыре федеральных учреждения.

По последним данным, в городе выявили 72 911 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 44 252 человека, умерли 4 243. За последние сутки в городе выявили 1 485 случаев заражения - максимум за время пандемии.