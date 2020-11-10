ЕК утвердит в среду контракт с BioNTech - Pfizer на поставку в ЕС 300 млн доз вакцины

БРЮССЕЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) утвердит в среду контракт с концерном германской фармацевтической компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer о закупке 300 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Коллегия Еврокомиссии утвердит в среду контракт с BioNTech - Pfizer на закупку вакцины, после чего с официальным заявлением выступит председатель Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен]", - заявил он.

В понедельник фон дер Ляйен объявила, что Еврокомиссия уже завершила переговоры с этим концерном о контракте на поставки 300 млн доз вакцины.

Как уточнил другой представитель ЕК - Стефан де Кеерсмакер, - сначала Еврокомиссия должна одобрить контракт, далее документ будет направлен правительствам стран - членов Евросоюза, которые должны будут решить, на какие объемы вакцины они могут претендовать по контракту.

Поставки российской вакцины

Комментируя решение Венгрии параллельно вести переговоры с Россией о приобретении российской вакцины "Спутник V" для этой страны, он подчеркнул, что российская вакцина не входит в стратегию вакцинации ЕС (в которую включены только западные производители). По его словам, ЕС настаивает на необходимости сертификации любых иностранных вакцин Европейским агентством по лекарственным средствам, однако он признал, что в некоторых случаях "вакцины могут быть сертифицированы на национальном уровне странами ЕС".

В понедельник BioNTech опубликовала промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По ее данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на следующей неделе, параллельно будет запущена сертификация вакцины в ЕС.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что представленные результаты испытаний "звучат очень ободряюще". По его словам, планы подать запрос на регистрацию вакцины являются "хорошим сигналом".

Стоимость акций Pfizer и BioNTech перед началом торгов в США подскочила на 9% и 16% соответственно.

Германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) ранее сообщил, что ожидает первой регистрации вакцины от коронавируса в конце 2020 - начале 2021 года. По данным ВОЗ, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".