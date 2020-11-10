Власти Тверской области обеспечат бесплатным питанием детей-инвалидов, обучающихся на дому

ТАСС, 10 ноября. Детей-инвалидов в Тверской области, которые обучаются на дому или с применением дистанционного формата, обеспечат бесплатным питанием за счет регионального бюджета. Ранее такая форма соцподдержки распространялась на инвалидов, обучающихся непосредственно в школах и колледжах, сообщила во вторник пресс-служба облправительства.

"Дополнительная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья рассмотрена на заседании правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. Теперь бесплатным питанием наряду с другими категориями учеников будут обеспечены дети-инвалиды, обучающиеся на дому или дистанционно", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, дети-инвалиды будут получать продуктовые наборы, сформированные в соответствии с возрастом и всеми санитарными требованиями.

Ранее бесплатное питание в Тверской области предоставлялось детям с инвалидностью, которые учатся в школах или колледжах, детям-сиротам и детям дошкольного и школьного возраста, оставшимся без попечения родителей. При этом студенты колледжей и техникумов могут получать вместо питания денежную компенсацию, добавили в пресс-службе.