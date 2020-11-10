Студентов колледжей и вузов Москвы переведут на дистанционное обучение

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Студенты колледжей и вузов, подведомственных властям Москвы, будут переведены на дистанционный формат обучения с 13 ноября до 15 января. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник в своем блоге .

Москва готовится к "ухудшению ситуации" с COVID-19. Новые ограничения вводят до 15 января

"Требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы - насколько это возможно - разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости. Эти ограничения вводятся с 13 ноября 2020 года и будут действовать два месяца - до 15 января 2021 года. Студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Правительство Москвы рекомендует принять аналогичные решения учредителям федеральных и частных вузов и колледжей", - написал мэр.

Он добавил, что транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, будут временно заблокированы.

Ранее, с 9 октября, школьники 6-11 классов на две недели перешли в дистанционный режим обучения, который позже был продлен до 22 ноября. При этом ученики 1-5 классов вернулись в школы после каникул и возобновили обучение в очном режиме. Кроме того, были временно закрыты учреждения дополнительного образования.

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