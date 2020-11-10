В Москве приостановят работу ресторанов и клубов в ночное время

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Рестораны и клубы Москвы не будут обслуживать клиентов в период с 23:00 до 06:00. Ограничение вводится с 13 ноября по 15 января в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, следует из указа мэра Москвы, опубликованного на портале мэра и правительства столицы во вторник.

Москва готовится к "ухудшению ситуации" с COVID-19. Новые ограничения вводят до 15 января

"Установить, что с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 год включительно: в период с 23:00 до 6:00 приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах", - говорится в документе.

Как отметил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов - чек-ин - посетителей и работников.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 481 068 случаев заражения, из них 5 902 за последние сутки. Выздоровели 346 889 человек, умерли 7 429.

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